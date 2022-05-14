Степашин о «Динамо»: «Готовы взять второе место. 30 лет назад мы взяли серебро, пришло время платить по долгам»

Сергей Степашин считает, что «Динамо» готово занять второе место в РПЛ.
В 29-м туре бело-голубые сыграли вничью 3:3 с «Локомотивом».
«Матч получился огненный. Красивый футбол, почти без центра правда.
Рад, что «Динамо» взяло сегодня свое очко, медаль у нас уже в кармане. Все решится в матче с «Сочи». Полагаю, мы готовы взять второе место.
Единственное – есть проблемы с обороной.
Для нас второе место очень важно. В следующем году у нас 100 лет, мы идем вперед. 30 лет назад мы взяли серебро, теперь время пришло платить по долгам.
Я бы не сказал, что во втором тайме отпустили игру.
Замены «Локомотив» сделал вовремя, а мы немного опоздали. Плюс защита, такие дырки пропускать нельзя. Хотя играли в футбол, всем понравилось», – сказал член совета директоров «Динамо».
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