«Арсенал» хочет подписать Жезуса и Тилеманса. Форвард «Сити» покинет клуб из-за прихода Холанда

«Арсенал» интересуется Габриэлом Жезусом и Юри Тилемансом.
Ожидается, что нападающий «Манчестер Сити» уйдет из клуба после трансфера Эрлинга Холанда.
Для «Арсенала» бразилец – приоритетная трансферная цель. «Канониры» провели новые переговоры с представителем Жезуса.
Также лондонский клуб интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом. Его могут привлечь возможностью сыграть в Лиге чемпионов, если «Арсенал» туда попадет.
Статистику Жезуса можно найти здесь, Тилеманса – тут.
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