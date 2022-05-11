«Арсенал» хочет подписать Жезуса и Тилеманса. Форвард «Сити» покинет клуб из-за прихода Холанда

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«Арсенал» интересуется Габриэлом Жезусом и Юри Тилемансом.

Ожидается, что нападающий «Манчестер Сити» уйдет из клуба после трансфера Эрлинга Холанда.

Для «Арсенала» бразилец – приоритетная трансферная цель. «Канониры» провели новые переговоры с представителем Жезуса.

Также лондонский клуб интересуется полузащитником «Лестера» Тилемансом. Его могут привлечь возможностью сыграть в Лиге чемпионов, если «Арсенал» туда попадет.

Статистику Жезуса можно найти здесь, Тилеманса – тут.

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