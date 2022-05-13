Аршавин о молодежном первенстве: «Назвал бы его болотом. Командам второй восьмерки РПЛ все равно на результат»

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Андрей Аршавин раскритиковал молодежное первенство России.

Сегодня досрочную победу в турнире гарантировала себе молодежка ЦСКА.

«Юношеская футбольная лига (ЮФЛ), мне кажется, зашла. Это работает, для пацанов классно и здорово, что сделали региональные лиги. В этом году введут еще 2007-й год. ЮФЛ-3 будет. Это супер!

Судя по тому, что я вижу, особенно в этом году, я бы назвал М-Лигу болотом. Может, грубовато звучит. Все лучшие, как правило, играют за свои «двойки».

Командам второй восьмерки РПЛ вообще все равно: они имеют молодежки, потому что их надо иметь. Им все равно на результат, они просто доступных футболистов собирают. И как такового спортивного соревнования нет. Просто кто выплывет, тот выплывет, так скажем.

И я вот не вижу пользы в этом. Я бы отказался от этого турнира и сделал бы, чтобы сразу футболисты из академии переходили в «Зенит-2». Потому что у нас не набирается на «Зенит-2» и [М-Лигу] одновременно 20 сильных футболистов», – сказал Аршавин.

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