ЦСКА выиграл молодежное первенство второй сезон подряд

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ЦСКА выиграл молодежное первенство России второй сезон подряд.

В 27-м туре М-Лиги армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» и за тур до конца стали недосягаемы для конкурентов.

Команда, которую тренирует Ролан Гусев, лидирует в турнирной таблице, набрав 63 очка в 27 играх. У «Ростова», занимающего второе место, 59 баллов.

Всего у красно-синих теперь три победы в молодежном чемпионате. Рекорд делят «Спартак» и «Динамо» – по четыре чемпионства.

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