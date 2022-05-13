ЦСКА выиграл молодежное первенство второй сезон подряд

выиграл молодежное первенство России второй сезон подряд.

В 27-м туре М-Лиги армейцы сыграли вничью с и за тур до конца стали недосягаемы для конкурентов.

Команда, которую тренирует Ролан Гусев, лидирует в турнирной таблице, набрав 63 очка в 27 играх. У , занимающего второе место, 59 баллов.

Всего у красно-синих теперь три победы в молодежном чемпионате. Рекорд делят и – по четыре чемпионства.

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