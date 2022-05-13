ЦСКА выиграл молодежное первенство второй сезон подряд

ЦСКА выиграл молодежное первенство России второй сезон подряд.
В 27-м туре М-Лиги армейцы сыграли вничью с «Локомотивом» и за тур до конца стали недосягаемы для конкурентов.
Команда, которую тренирует Ролан Гусев, лидирует в турнирной таблице, набрав 63 очка в 27 играх. У «Ростова», занимающего второе место, 59 баллов.
Всего у красно-синих теперь три победы в молодежном чемпионате. Рекорд делят «Спартак» и «Динамо» – по четыре чемпионства.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков