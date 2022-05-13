Василий Уткин: «Чтобы удовлетворить тщеславие «Зенита», нужен чемпионский коридор на протяжении железнодорожной трассы Москва – Петербург»

высказался об идее чемпионского коридора для в матче со .

«Слава богу, перестали идти разговоры о чемпионском коридоре для «Зенита», который мог бы или должен был устроить «Спартак».

Думаю, чтобы удовлетворить тщеславие «Зенита», потребовался бы чемпионский коридор примерно на протяжении железнодорожной трассы Москва – Санкт-Петербург, причем в обоих направлениях. Вот тогда, возможно, эта степень тщеславия была бы хоть каким-то образом удовлетворена. Все остальное – мелкие формальности.

Думаю, «Зенит» наверняка обыграет «Спартак» в Москве, это опять вызовет скандал. Безусловно, уже какие-то извращения относительно ВАР наверняка готовятся. Не знаю, стоит ли смотреть этот матч, о нем будет сказано потом гораздо больше, чем он будет в себе содержать», – сказал Уткин.

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