Василий Уткин: «Спартак» не должен выглядеть как говно в матчах с «Зенитом». Но при Федуне, думаю, другие времена не наступят»

Журналист и блогер высказался о крупном поражении «Спартака» в матче с «Зенитом» (1:7).

«Никуда не деться от того, что это две самые популярные команды в стране. Поэтому, какое бы положение «Спартак» ни занимал, он не должен выглядеть в матчах с «Зенитом» как говно. Ну нельзя этого допускать.

Может, как-то собираться нужно по-другому, приметы какие-то менять. Может, изменить своему историческому облику и сыграть на контратаках от обороны, как-то выманить на себя. Черт его знает.

Для «Спартака» – это да, особенный матч. А для матч со – ну... Это хороший повод для воспоминаний, поэтому на них всегда ходит много народу. Эти матчи входят в историю.

Но в остальном – это игра с другой командой в чемпионате России. И это уже, наверное, очень надолго. По крайней мере, при , думаю, другие времена не наступят.

Даже, может быть, есть определенный кайф в том, что некуда ввернуть слово «достойное поражение». После двух «достойных поражений» «Зенит» и «Спартак» пошли двумя разными дорогами», – сказал Уткин.

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