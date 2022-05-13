Ривалдо: «Холанд в «Сити» будет серьезно претендовать на «Золотой мяч». Он многие годы будет одним из лучших бомбардиров АПЛ»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Ривалдо Золотой мяч Эрлинг Холанд Футбол

Ривалдо считает Эрлинга Холанда претендентом на «Золотой мяч» после перехода в «Ман Сити».

«После двух сезонов в «Боруссии ни у кого больше не осталось сомнений в высочайшем уровне этого молодого игрока, который, безусловно, станет отличным оружием для атаки «Сити» на следующий сезон.

У Холанда есть опыт игры в Лиге чемпионов, множество голов в Бундеслиге и огромное желание бороться за главные титулы, так что его сотрудничество с «Сити» может стать очень успешным.

Его скорость, игра в завершении атак и мощный удар отлично сочетаются с английским футболом. Думаю, Холанд многие годы будет одним из лучших бомбардиров АПЛ и, следовательно, будет серьезно претендовать на «Золотой мяч», потому что он также будет бороться за победу в АПЛ и Лиге чемпионов», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1999 в интервью Betfair.

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