Винисиус: «Надеюсь, Бензема выиграет «Золотой мяч». У нас с ним хорошее взаимопонимание»

поделился эмоциями после хет-трика в ворота «Леванте».

одержал победу со счетом 6:0 в матче .

«Это мой первый хет-трик. Все мне очень помогли.

позволил мне поиграть побольше, чтобы забить еще. Я очень счастлив. Именно это – лучший способ подготовиться к финалу в Париже.

Анчелотти спросил меня, хочу ли я остаться на поле. Я ответил, что хочу сделать хет-трик.

Наше взаимопонимание с очень хорошее. Хочется продолжать в том же духе, пока он не завершит карьеру – надеюсь, в «Реале». Надеюсь, Карим выиграет «Золотой мяч», он проводит отличный сезон.

Обидно, что «Леванте» вылетел из Ла Лиги. Они всегда играют в хороший футбол. Надеюсь, что у них получиться вскоре вернуться», – сказал футболист мадридского клуба.

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