Роналду о призе лучшему игроку апреля в АПЛ: «Жажда побед и достижений у меня не угасает»

рад, что получил награду лучшему игроку месяца в .

«Моя вторая награда лучшему игрока месяца в Премьер-лиге, шестая в моей карьере.

Я испытываю такую же радость от трофея, как и в ранние дни карьеры. Жажда побед и достижений у меня не угасает. Спасибо всем, кто сделал это возможным», – написал нападающий

В апреле Роналду провел в чемпионате четыре матча и забил пять голов, в том числе сделал хет-трик в игре с «Норвичем» (3:2). Его статистика – здесь.

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