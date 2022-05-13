Пеп Гвардиола: «Если я продлю контракт с «Ман Сити», то в конце следующего сезона. Вылет из ЛЧ не повлияет на мое будущее»

не будет обсуждать новый контракт с «Манчестер Сити» в этом году.

– Если я продлю контракт, то это произойдет в конце следующего сезона. Раньше этого точно не случится. Прошло уже много лет, нужно будет оценить, как мы с командой будем чувствовать себя вместе. Я бы остался еще на 10 лет, но нужно время, чтобы понять, какой будет ситуация.

– Говорили, что победа в может повлиять на ваше решение о будущем.

– Это совершенно не так. Мы очень хорошо боремся в Лиге чемпионов. В «Барселоне» мы выиграли Лигу чемпионов с семью воспитанниками в составе, но это ничего не изменило в моей жизни.

И после «Барселоны» меня просят: сделай это снова, сделай это снова. Но мы выигрываем кубки, чемпионаты и другие турниры. Да, мы разочарованы, мы хотели сыграть в финале, но вылет из Лиги чемпионов не повлияет на мое будущее.

То, ради чего мы приходили в «Манчестер Сити», уже сделано, – сказал тренер.

Напомним, срок действующего контракта Гвардиолы с истекает летом 2023 года. Он работает с командой с 2016 года.

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