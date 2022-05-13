Эрик тен Хаг: «История «МЮ» впечатляет, но я изучал настоящее, будущее и смотрел на возможности. Они есть – финансовые в том числе»

Эрик тен Хаг высказался о назначении на пост главного тренера .

«Хоть это и прекрасный клуб, я никогда не начинаю с нуля. Сначала мне хотелось создать хорошие рабочие условия, позаботиться о каждой детали.

Я знаю, что «Юнайтед» провел очень серьезную подготовку. Они отправляли скаутов, готовили анализ, собирали информацию, проводили собеседования с людьми, которые работали со мной. Затем мы провели несколько встреч. Они не спешили, как и я.

Ощущение, что это сложный, но невероятный вызов. В «Юнайтед» есть что строить и есть что выигрывать. «Манчестер Юнайтед» – это такое крупное имя в истории футбола... Не просто так «Олд Траффорд» называют «Театром Мечты».

Это клуб, пользующийся популярностью в мировом футболе. Все знакомы с их историей – это сэр Алекс, конечно, но и то, что было раньше. Их великая команда в конце 50-х, которая вдруг исчезла после авиакатастрофы.

История клуба впечатляет, но я изучал и его настоящее, и смотрел в будущее. И изучал возможности. Они есть – финансовые в том числе. Если потом у вас складывается хорошее впечатление о людях, которые там работают, то нет препятствий для того, чтобы сделать этот шаг», – сказал тренер в интервью Voetbal International.

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