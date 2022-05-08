«МЮ» нужно 15 новых игроков, этих тен Хаг не захочет. Ни на Погба, ни на Магуайра все не свалишь». Агбонлахор о победе «Брайтона» 4:0

предлагает значительно перестроить состав.

«Если судить по матчу с , «МЮ» нужно 15 новых футболистов. Никого из тех, кто сыграл, тен Хаг не захочет задействовать в следующем сезоне.

Футболистам было все равно, у них не было желания играть за «МЮ». Выглядело так, будто они вышли на пляж.

«Брайтон» хорош, но «МЮ» не должен проигрывать ему 0:4. Эти футболисты подвели клуб, поэтому фанаты и поют, что игроки недостойны носить эту форму.

Забавно, что ни на Погба, ни на Магуайра вину не свалишь. Возможно, пора обратить внимание на Варана, он проводит очень слабый сезон», – сказал бывший форвард «Астон Виллы» Talksport.

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