Антонио Конте: «Артета слишком много жалуется, ему стоит сконцентрироваться на «Арсенале». Матч перенесли, хотя у них заражен был один игрок – я не забыл»

раскритиковал после победы «Тоттенхэма» над «Арсеналом» (3:0).

«Арсенал» остался в меньшинстве по ходу первого тайма. Защитник «канониров» Роб Холдинг получил две желтые карточки от судьи Пола Тирни за восемь минут – на 26-й и 33-й минутах. На 23-й минуте арбитр назначил пенальти за падение Сон Хын Мина, который реализовал Харри Кейн.

После матча Артета сказал: «Это позор, такой красивый матч уничтожен. Меня дисквалифицируют на 6 месяцев, если скажу, что думаю».

«Артета – очень хороший тренер, он может стать значимым тренером в будущем. Но за эти шесть месяцев [работы в ] я понял, что он слишком много жалуется.

Он лишь начал работать, и я слышал, как он слишком много жалуется. Думаю, ему стоит сконцентрироваться на своей команде, а не жаловаться. Считаю, он должен быть спокойнее и попытаться продолжать работу, потому что он очень хорош. Но тренер, который много жалуется, – это не очень хорошо.

Красная карточка, по моему мнению, была очевидной. Не забывайте о матче с «Ливерпулем» – я не сказал ничего о том, что случилось с Фабиньо. Если мы хотим жаловаться, то каждый матч дает нам возможность поговорить о судье, его решениях и отложенных матчах.

Если вы помните, он жаловался на расписание [из-за того, что много матчей перенесены]. Тогда я сказал, что жаловаться в этой ситуации – не очень хорошо, потому что «Арсеналу» повезло каким-то невероятным образом перенести матч из-за случаев заражения коронавирусом, хотя у них был всего один игрок с ковидом. Я не забыл об этом», – сказал тренер «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» порвал «Арсенал» 3:0. Между ними всего 1 очко в гонке за ЛЧ

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