Антонио Конте: «Тоттенхэм» выиграл важное дерби. Мы очень близки к достижению важной цели, остались в гонке за ЛЧ»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте рассказал о победе над «Арсеналом» (3:0) в матче АПЛ.

«Потрясающая атмосфера. Мы должны поблагодарить наших болельщиков. Они были невероятны и подбадривали нас. 

Мы отплатили им хорошей победой. Мы выиграли важное дерби и приблизились к «Арсеналу» в таблице.

Конечно, нам нужно очень хорошо восстановиться, потому что в воскресенье мы будем играть против команды, которая нас обыграла [«Бернли»]. 

Я был очень ясен с игроками – радоваться и праздновать правильно, но в то же время думать о воскресенье, иначе эта победа не будет иметь значения.

Наши болельщики сыграют важную роль в воскресенье. Нужно двигаться вперед вместе. Мы очень близки к достижению важной для нас цели. Для нас нет легких матчей.

Важнее всего было набрать три очка. Благодаря этому мы остались в гонке за место в Лиге чемпионов», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

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