Антонио Конте: «Каждый клуб, который хочет бороться за титул АПЛ, должен вложить значительные средства. Именно лучшие игроки приведут к победе»

Теги премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте считает, что для борьбы за победу в АПЛ необходимо потратить много денег. 

«Я понимаю важность, я понимаю соперничество [с «Арсеналом»]. 

Каждый клуб в Англии, который хочет побороться за титул, должен вложить значительные средства. Я читал, что Артета сказал, что они хотят сделать еще один шаг вперед и побороться за титул. 

Ты должен сделать большие инвестиции, потому что ты можешь организовать свою команду, предоставить своим игрокам любую информацию, хорошо тренироваться и уделять внимание деталям. Но, в конце концов, тебе нужны важные игроки, потому что именно лучшие игроки приведут тебя к победе», – сказал главный тренер «Тоттенхэма»

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