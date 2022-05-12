Антонио Конте: «Каждый клуб, который хочет бороться за титул АПЛ, должен вложить значительные средства. Именно лучшие игроки приведут к победе»

Антонио Конте считает, что для борьбы за победу в АПЛ необходимо потратить много денег.
«Я понимаю важность, я понимаю соперничество [с «Арсеналом»].
Каждый клуб в Англии, который хочет побороться за титул, должен вложить значительные средства. Я читал, что Артета сказал, что они хотят сделать еще один шаг вперед и побороться за титул.
Ты должен сделать большие инвестиции, потому что ты можешь организовать свою команду, предоставить своим игрокам любую информацию, хорошо тренироваться и уделять внимание деталям. Но, в конце концов, тебе нужны важные игроки, потому что именно лучшие игроки приведут тебя к победе», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».
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