Антонио Конте: «Ситуация в АПЛ предельно ясна: есть монстры – и есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом»

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Антонио Конте высказался о положении вещей в АПЛ

«Ситуация в Англии предельно ясна. Есть монстры... и есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом». Может быть, они сделали нечто невероятное, опередив «Манчестер Юнайтед». Но это все. 

Чтобы выиграть титул, «Тоттенхэму» нужно время и терпение. Нельзя думать, что ситуацию можно изменить за одно трансферное окно или за один сезон. Нужно быть реалистами. Честность всегда важна для людей», – сказал главный тренер «Тоттенхэма»

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