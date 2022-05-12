Антонио Конте: «Ситуация в АПЛ предельно ясна: есть монстры – и есть «Тоттенхэм» с «Арсеналом»

высказался о положении вещей в .

«Ситуация в Англии предельно ясна. Есть монстры... и есть «Тоттенхэм» с . Может быть, они сделали нечто невероятное, опередив «Манчестер Юнайтед». Но это все.

Чтобы выиграть титул, «Тоттенхэму» нужно время и терпение. Нельзя думать, что ситуацию можно изменить за одно трансферное окно или за один сезон. Нужно быть реалистами. Честность всегда важна для людей», – сказал главный тренер .

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