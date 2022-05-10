Губернатор Северной Осетии: «Надо принимать Крым в РФС и нормально идти по пути, по которому мы сегодня идем»

Губернатор Северной Осетии считает, что крымский футбол должен стать частью российского.

«Когда Севастополь вернулся в состав России, боялся санкций. Мы учредили Крымский футбольный союз. УЕФА нас в целом одобрил.

Надо понимать, что сейчас весь международный спорт становится инструментом политики наших недружественных государств. Конечно, надо принимать Крым в РФС и нормально идти по пути, по которому мы сегодня идем.

В любом случае нас пытаются оградить от всего, отовсюду исключить. Сколько уже можно? Давайте будем идти прямо, правда за нами», – сказал Сергей Меняйло.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков