Губернатор Северной Осетии: «Надо принимать Крым в РФС и нормально идти по пути, по которому мы сегодня идем»

Теги премьер-лига Россия РФС Политика чемпионат Крыма Федерация футбола Крыма Спорт-Экспресс Футбол

Губернатор Северной Осетии считает, что крымский футбол должен стать частью российского. 

«Когда Севастополь вернулся в состав России, РФС боялся санкций. Мы учредили Крымский футбольный союз. УЕФА нас в целом одобрил.

Надо понимать, что сейчас весь международный спорт становится инструментом политики наших недружественных государств. Конечно, надо принимать Крым в РФС и нормально идти по пути, по которому мы сегодня идем.

В любом случае нас пытаются оградить от всего, отовсюду исключить. Сколько уже можно? Давайте будем идти прямо, правда за нами», – сказал Сергей Меняйло. 

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные