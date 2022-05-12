«Барса» уверена, что подпишет Аспиликуэту и Алонсо из «Челси». В сделку могут включить Деста или Нето

хочет подписать двух крайних защитников летом.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб заинтересован в приглашении правого защитника и левого защитника . «Челси» хотел бы получить компенсацию за этих футболистов, но готов обсудить и обмен игроками без доплаты.

Контракт 32-летнего Аспиликуэты с «Челси» действует до конца сезона, но лондонцы могут активировать опцию о продлении соглашения еще на сезон. Вероятно, «Челси» воспользуется ею, хотя Сесар просит отпустить его в «Барсу».

Соглашение Алонсо с «Челси» действует до лета 2023 года. 31-летний игрок не входит в планы лондонского клуба, поэтому его переход «Челси» готов обсудить.

«Барса» хочет потратить на Аспиликуэту и Алонсо как можно меньше, чтобы подписать более дорогих футболистов в другие зоны. «Челси» проанализировал состав «Барсы» и пришел к выводу о том, что им был бы интересен вариант с обменом на 21-летнего правого защитника . «Барса» оценивает его более чем в 20 млн евро. Кроме того, лондонцы могут обсудить кандидатуру вратаря Нето.

«Барса» хочет закрыть сделку до 30 июня, и директор клуба Матеу Алемани несколько дней назад прилетел в Лондон, чтобы начать переговоры.

В «Барсе» убеждены, что договориться о переходах Аспиликуэты и Алонсо скоро получится. Маркос подпишет контракт на 3 года, а Аспиликуэта – по схеме «2+1».

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