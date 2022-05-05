«Барсе» интересны Лукаку, Аспиликуэта и Алонсо

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«Барселоне» интересны три игрока «Челси».

По данным Diario Sport, каталонский клуб заинтересован в защитниках лондонцев Сесаре Аспиликуэте и Маркосе Алонсо, а также в форварде Ромелу Лукаку, в котором видят альтернативу Роберту Левандовскому на случай, если не получится договориться с «Баварией» о трансфере.

Во вторник директор «Барсы» Матеу Алемани и советник президента клуба Йорди Кройфф летали в Лондон в командировку.

Трансфер Аспиликуэты – приоритет «Барсы». «Челси» активировал опцию продления контракта с испанцем, но может продать его. Неопределенная ситуация в лондонском клубе, который сейчас выставлен на продажу, может пойти «Барсе» на пользу.

Алонсо хочет покинуть Премьер-лигу летом и вернуться в Испанию. Вариант с «Барселоной» очень его привлекает. Клуб и агенты игрока уже общались по поводу возможного трансфера.

Кроме того, Алемани и Кройфф обсуждали возможный трансфер Рафиньи Диаса из «Лидса». Его хотят подписать в случае, если продлить контракт с Усманом Дембеле не получится.

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