«Челси» и Аспиликуэта могут активировать опцию продления контракта на год. Она зависит от числа матчей

может продлить контракт с .

Как пишет Goal.com, в соглашении между 32-летним защитником и «Челси», которое истекает летом, прописана опция продления сотрудничества еще на сезон. Она активируется при достижении определенного количества проведенных матчей.

Несмотря на то, что точное количество игр, от которого зависит будущее испанца в «Челси», неизвестно, предполагается, что он либо уже достиг этого показателя, либо близок к нему.

У «Челси» и Аспиликуэты очень хорошие отношения. Футболист ведет переговоры без агента, и лондонский клуб может отпустить игрока, если он будет настаивать на уходе.

Из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, «Челси» не может осуществлять трансферы и подписывать новые контракты с игроками, однако в случае с Аспиликуэтой это ограничение, скорее всего, не будет действовать, так как условия контракта были согласованы сторонами до 10 марта.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, по-прежнему претендует на Аспиликуэту. Каталонскому клубу, который предложил Сесару контракт по схеме «2+1», нужно убедить игрока.

В этом сезоне капитан «Челси» провел 33 матча за клуб во всех турнирах и забил 1 гол. Его статистика – здесь.