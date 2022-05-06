«Барсе» интересен Бернарду Силва. В сделку с «Ман Сити» могут включить Френки де Йонга

«Барселоне» интересен полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва.
Каталонский клуб хочет подписать игроков топ-уровня, чтобы повысить конкуренцию и уровень команды. Хави хочет иметь различные варианты в центре поля. Тренер хотел бы, чтобы «Барса» подписала игрока, который сможет действовать в паре с Педри.
Один из самых привлекательных для «Барселоны» вариантов – это 27-летний португалец, пишет Mundo Deportivo.
Организовать такую сделку непросто, но атакующий полузащитник по-прежнему думает о переходе в другой чемпионат, у него есть мысли об отъезде из Англии. В прошлом сезоне «Барса» уже делала запрос по Бернарду, и уже тогда стало ясно, что хавбек был бы рад оказаться в Ла Лиге. Хави с большой симпатией относится к Силве.
Это сложная сделка с экономической точки зрения. Кроме того, Бернарду – важный игрок для Пепа Гвардиолы. «Барселона» может включить в сделку полузащитника Френки де Йонга, который сменит клуб, только если в команду придет полузащитник топ-уровня.
В этом сезоне Бернарду забил 13 голов и отдал 6 передач в 47 матчах за «Ман Сити» во всех турнирах. Его статистику можно изучить по ссылке.
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