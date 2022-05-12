Милонов об алкоголе на стадионах: «Лучше бы не продавали то, что сами футболисты пить не должны»

высказался о разрешении продавать алкогольные напитки на стадионах в Москве.

«Есть люди, которым нравятся продавать алкоголь на стадионах. У них для этого есть экономические обоснования. Лично моя позиция такова: мне не нравится, когда на стадионах продают алкоголь. Это неправильно!

Но я внимательно отношусь к тем, кто считает, что пиво на стадионах по какой-то причине поможет предпринимателям и владельцам футбольных клубов зарабатывать больше денег.

Лучше бы на стадионах не продавалось того, чего сами футболисты пить не должны. Спорт – это спорт. На стадионах должен пропагандироваться здоровый образ жизни, а не пиво из порошка. Я против введения!» – сказал депутат Госдумы.

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