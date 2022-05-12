Ван Дейк о Кубке Англии: «Ливерпуль» слишком давно выигрывал его в последний раз. У нас есть хороший шанс добавить его в клубный музей»

Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от финала Кубка Англии.

В финальном матче «Ливерпуль» сыграет с .

«Это особенное соревнование. К сожалению, в последние пару лет мы сделали недостаточно, чтобы приблизиться к финалу, по разным причинам. Но сейчас мы в финале, и мы хотим сделать его особенным.

Это единственный трофей, который мы не выиграли как группа игроков с тех пор, как я нахожусь в клубе. Теперь у нас есть большой шанс – в матче против фантастического «Челси».

Возможно, прошло слишком много времени с тех пор, как наш клуб в последний раз выигрывал его. У нас есть хороший шанс добавить его в клубный музей. Мы знаем, насколько это будет сложно, мы уже видели это в финале Кубка лиги.

Посмотрим. Мы поедем туда и, надеюсь, снова проведем фантастический день», – сказал защитник .

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков