Ван Дейк о Кубке Англии: «Ливерпуль» слишком давно выигрывал его в последний раз. У нас есть хороший шанс добавить его в клубный музей»

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Вирджил ван Дейк поделился ожиданиями от финала Кубка Англии. 

В финальном матче «Ливерпуль» сыграет с «Челси»

«Это особенное соревнование. К сожалению, в последние пару лет мы сделали недостаточно, чтобы приблизиться к финалу, по разным причинам. Но сейчас мы в финале, и мы хотим сделать его особенным.

Это единственный трофей, который мы не выиграли как группа игроков с тех пор, как я нахожусь в клубе. Теперь у нас есть большой шанс – в матче против фантастического «Челси».

Возможно, прошло слишком много времени с тех пор, как наш клуб в последний раз выигрывал его. У нас есть хороший шанс добавить его в клубный музей. Мы знаем, насколько это будет сложно, мы уже видели это в финале Кубка лиги. 

Посмотрим. Мы поедем туда и, надеюсь, снова проведем фантастический день», – сказал защитник «Ливерпуля»

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