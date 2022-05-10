Игорь Лещук: «Не собираюсь уходить из «Динамо». Я могу озолотиться, вроде неплохие премии за трофеи»

Вратарь высказался о конкуренции за место в составе.

«Мне хочется постоянно играть. Надеюсь, так будет в будущем. Несмотря на стадию, Кубок будет мой. А про чемпионат посмотрим. После тренировочного процесса на этой неделе станет понятно.

У меня нет ответа, почему я не играю постоянно. Вопросы к Шварцу. Уверен, что мог бы играть в любой команде . Но сейчас ситуация такова. в последних играх не давал в себе усомниться.

Никуда не собираюсь уходить, надо выиграть Кубок. Я могу озолотиться и в «Динамо», выиграв какой-нибудь трофей. Вроде неплохие премии за трофеи», – сказал Лещук.

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