«ПСЖ» еще не решил, будет ли приглашать Погба. Клубу сначала нужно отпустить несколько своих игроков

«ПСЖ» пока не ведет активную работу над трансфером полузащитника .

Летом истекает срок контракта 29-летнего хавбека с , он станет свободным агентом.

Парижский клуб проявляет интерес к французу, однако говорить об активной фазе переговоров сейчас рано.

Прежде чем примет окончательное решение о подписании Погба, руководство должно в числе прочего разгрузить заявку команды и расстаться с рядом игроков.

На хавбека также претендует . Сообщалось, что Полю придется снизить зарплату в два раза, если он вернется в туринскую команду.

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