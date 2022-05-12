«ПСЖ» еще не решил, будет ли приглашать Погба. Клубу сначала нужно отпустить несколько своих игроков

«ПСЖ» пока не ведет активную работу над трансфером полузащитника Поля Погба.
Летом истекает срок контракта 29-летнего хавбека с «Манчестер Юнайтед», он станет свободным агентом.
Парижский клуб проявляет интерес к французу, однако говорить об активной фазе переговоров сейчас рано.
Прежде чем «ПСЖ» примет окончательное решение о подписании Погба, руководство должно в числе прочего разгрузить заявку команды и расстаться с рядом игроков.
На хавбека также претендует «Ювентус». Сообщалось, что Полю придется снизить зарплату в два раза, если он вернется в туринскую команду.
Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков