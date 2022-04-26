«Барса», «Реал» и «Ювентус» проведут переговоры с Погба. Он выслушает все предложения

Поль Погба еще не решил, куда перейдет по окончании контракта с .

Как пишет The Telegraph, полузащитник еще не получал официальных предложений. С января он мог вести переговоры с другими клубами, но хотел сконцентрироваться на концовке сезона с «Манчестер Юнайтед», а летом принять окончательное решение.

Когда сезон завершится, Погба начнет переговоры с заинтересованными клубами.

, и планируют провести предварительные переговоры с французом. Ожидается, что Поль выслушает все предложения, а уже потом сделает выбор.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с августа 2016 года. В этом сезоне 29-летний хавбек провел 27 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 9 передач (4 из них – в матче 1-го тура против «Лидса», который завершился победой «МЮ» со счетом 5:1).

Подробную статистику футболиста можно изучить по этой ссылке.