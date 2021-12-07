Роналду догнал Сульшера по голам в АПЛ (91) и делит с ним 6-е место в истории «МЮ». У лидирующего Руни – 183

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду реализовал пенальти в матче с «Норвичем» (1:0).
Это 91-й гол португальца в АПЛ. По этому показателю он догнал бывшего игрока и тренера манкунианцев Оле-Гуннара Сульшера.
Теперь они делят 6-е место в списке лучших бомбардиров «Юнайтед» в Премьер-лиге.
Топ лучших бомбардиров «МЮ» в АПЛ:
1. Уэйн Руни – 183 гола;
2. Райан Гиггз – 109;
3. Пол Скоулз – 107;
4. Руд ван Нистелрой – 95;
5. Энди Коул – 93;
6-7. Криштиану Роналду – 91;
6-7. Оле-Гуннар Сульшер – 91.
АПЛ в нынешнем формате существует с сезона-1992/93.
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