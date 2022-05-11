«Ливерпуль» – 2-й в истории АПЛ клуб с тремя игроками с 15+ голами за сезон

Хавбек забил победный гол в перенесенном матче чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:1).

Это 15-й мяч сенегальца в этом сезоне АПЛ.

Таким образом, «Ливерпуль» стал вторым в истории турнира клубом, в составе которого три игрока забили не менее чем по 15 голов за чемпионат.

На счету форварда «красных» Мохамеда Салаха 22 мяча в АПЛ-2021/22, у полузащитника Диогу Жоты – 15.

Ранее по 15+ голов за «Манчестер Сити» в чемпионском сезоне-2013/14 забили Серхио Агуэро, Эдин Джеко и Яя Туре.

Подробнее статистика Мане – здесь, Салаха – здесь, Жоты – здесь.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков