Линекер о контракте Салаха: «Я не из тех, кто говорит: «Дайте ему то, что он хочет», но «Ливерпуль» должен это сделать»

считает, что «Ливерпулю» необходимо продлить контракт с .

Крайне важно, чтобы «Ливерпуль» убедил его подписать новый контракт. Я знаю, что у них есть Диас, он качественный игрок. Фирмино, Мане, Жота – тоже.

«Я не из тех людей, которые говорят: «Дайте ему то, что он хочет», но они должны это сделать, потому что он может забить в любой момент.

Проблема в том, что он знает, что он на абсолютном топ-уровне, и поэтому может играть где угодно. Чтобы навязать конкуренцию, придется нарушить структуру заработной платы. Я не знаю, какова она в , но в любом случае ее уровень довольно высок.

Но затем придется сделать еще одно повышение, и другие игроки начнут стучать в дверь, говоря: «Я тоже этого хочу».

Так что это не всегда легкое решение. Ему почти 30 лет, и клубу нужно принять решение о структуре зарплат. Мы видели, что у команд могут возникнуть проблемы из-за этого, так что это непросто», – сказал бывший нападающий сборной Англии в подкасте atch of the Day Top 10.

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