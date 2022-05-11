«Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов в 3-й раз подряд и в 36-й в истории

стал чемпионом Нидерландов в 36-й раз в истории.

Команда Эрика тен Хага гарантировала себе титул за тур до конца, разгромив (5:0).

Клуб из Амстердама выиграл соревнование в третий раз подряд. Ранее он признавался победителем в 2019 и 2021 году, а в 2020 году из-за коронавируса сезон был прерван досрочно, и «Аякс», несмотря на лидерство, чемпионом признан не был.

Всего на счету команды 36 титулов – больше всех в Нидерландах. Вторым идет с 24 трофеями.

Эрик тен Хаг со следующего сезона станет главным тренером .

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