«Аякс» выиграл чемпионат Нидерландов в 3-й раз подряд и в 36-й в истории

Теги Манчестер Юнайтед высшая лига Нидерланды ПСВ Аякс Херенвен Эрик тен Хаг Футбол

«Аякс» стал чемпионом Нидерландов в 36-й раз в истории.

Команда Эрика тен Хага гарантировала себе титул за тур до конца, разгромив «Херенвен» (5:0).

Клуб из Амстердама выиграл соревнование в третий раз подряд. Ранее он признавался победителем в 2019 и 2021 году, а в 2020 году из-за коронавируса сезон был прерван досрочно, и «Аякс», несмотря на лидерство, чемпионом признан не был.

Всего на счету команды 36 титулов – больше всех в Нидерландах. Вторым идет ПСВ с 24 трофеями.

Эрик тен Хаг со следующего сезона станет главным тренером «Манчестер Юнайтед».

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