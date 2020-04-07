Сезон в чемпионате Нидерландов не доиграют из-за коронавируса.

Турнир завершился досрочно, чемпиона и вылетевших команд не будет. Впервые с 1945 года в Эредивизи не будет чемпиона.

В Лигу чемпионов на следующий сезон попадают «Аякс» (раунд плей-офф) и АЗ (второй квалификационный раунд), в Лигу Европы – «Фейеноорд» (групповой этап), ПСВ и «Виллем II» (второй квалификационный раунд).

На момент приостановки чемпионата Нидерландов первое место занимал , набрав 56 очков в 25 матчах. Вторым шел , имея столько же очков, но уступая по дополнительным показателям.

Последнее и предпоследнее место занимали (19 очков) и (15 очков). Они не вылетят во второй дивизион.

Финал Кубка Нидерландов «Утрехт» – «Фейеноорд» также не состоится.

Повышение в классе и места в Эредивизи не получат «Камбюр» и «Де Графсхап», занимавшие первое и второе места во втором дивизионе.

Женская лига Нидерландов также завершена досрочно без определения чемпиона.

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