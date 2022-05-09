Экс-игрок «Аякса» Джоди Лукоки умер в 29 лет

Бывший игрок и сборной ДР Конго Джоди Лукоки умер в возрасте 29 лет.

Причина смерти футболиста не уточняется. Его последним клубом был , к которому он присоединился летом прошлого года, но из-за травмы ни разу не вышел на поле.

Лукоки – воспитанник академии «Аякса». За основной состав он дебютировал в 2011 году. В составе клуба из Амстердама он три раза выиграл чемпионат Нидерландов.

В 2014 году полузащитник ушел в , позже он выступал за и .

В феврале этого года «Твенте» расторг контракт с Лукоки после обвинений футболиста в избиении своей девушки.

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