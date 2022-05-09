«Бавария» купит Гравенберха у «Аякса». Зарплата хавбека – 4,5 млн евро

Полузащитник близок к переходу в Бундеслигу.

Как информирует журналист Николо Скира, «Бавария» договорилась о приобретении 19-летнего футболиста.

Контракт нидерландца будет рассчитан до 2027 года. Зарплата составит 4,5 млн евро в год плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что готова предложить за Гравенберха не более 25 млн евро.

В текущем сезоне Гравенберх провел 30 матчей в и забил 2 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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