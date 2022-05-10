рассказал о финансовых проблемах судей после отстранения от еврокубков.

– Видите себя в чемпионате России в нынешнем его изолированном статусе?

– Для любого арбитра главное – чаще выходить на поле. Долгий простой сказывается на профессиональном тонусе. Хочется получать игру в неделю или, по крайней мере, три в месяц. А уж сколько будет команд, какая формула турнира, решат другие люди.

– Вам 42. До какого возраста намерены судить?

– ФИФА отменила порог, федерации решают сами. В России ограничения вводить не стали: смотрят на качество работы, физическую готовность, выполнение нормативов.

Владиславу Безбородову в следующем году 50, а он в отличной форме, работает, служит ориентиром для коллег. Я тоже заканчивать не планирую, буду судить, как раньше говорили, пока колени не сотрутся. Тем более мы пока без международной практики.

– Что значит – тем более?

– На повестке дня финансовый вопрос. Для меня сейчас главенствующий, для других международников, думаю, тоже.

Гонорары за работу на зарубежных матчах выше, чем в России, и на эти деньги мы, собственно, жили, обеспечивали семьи. 100 тысяч рублей за игру РПЛ – нормально, но судьи получают назначения не каждый тур, а в случае серьезных ошибок можно вообще какое-то время не работать в .

У многих арбитров по двое-трое детей, их надо поднимать. Судим матчи, в которых играют миллионеры, – зарабатываем несравнимо меньше.

– Если нет назначений, фиксированная ставка в России – 30 тысяч?

– На руки за вычетом налогов 26 тысяч. Хватает на врачей, фитнес, массаж и так далее. Но при этом игра – три-пять российских в плане гонорара.

– И пенсий вам не положено?

– Разговоры были, руководство обсуждает, надеюсь, введут, но на данный момент у нас ни пенсий, ни страховок.

Честно скажу: с отменой международных матчей финансовый вопрос встал во весь рост. Мы привыкли зарабатывать в Европе и жить на эти деньги. Теперь доход только внутрироссийский. И стало тяжело, – сказал футбольный арбитр.

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