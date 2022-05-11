Вильзон Изидор: «Максимум 5 команд Лиги 1 могли бы претендовать на медали в РПЛ»

Вильзон Изидор сравнил уровень чемпионатов России и Франции.
– Что бы вы сказали тем, у кого возникнет соблазн сказать, что в чемпионате России играть легче [чем во Франции]?
– Легче? Ну, пусть сыграют с «Зенитом», «Локо», «Спартаком» и увидят.
Мы играли с «Ростовом», который тренирует Карпин, тренер сборной. Он играют, показывают тики-таку, все красиво. Мы проиграли 1:4, ничего не могли сделать.
Конечно, здесь нет ни одного клуба уровня «ПСЖ» или «Барсы», но максимум пять команд Лиги 1 могли бы претендовать на медали в РПЛ, – сказал форвард «Локомотива» в интервью So Foot.
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