Вильзон Изидор: «Максимум 5 команд Лиги 1 могли бы претендовать на медали в РПЛ»

сравнил уровень чемпионатов России и Франции.

– Что бы вы сказали тем, у кого возникнет соблазн сказать, что в чемпионате России играть легче [чем во Франции]?

– Легче? Ну, пусть сыграют с «Зенитом», , «Спартаком» и увидят.

Мы играли с «Ростовом», который тренирует Карпин, тренер сборной. Он играют, показывают тики-таку, все красиво. Мы проиграли 1:4, ничего не могли сделать.

Конечно, здесь нет ни одного клуба уровня «ПСЖ» или «Барсы», но максимум пять команд Лиги 1 могли бы претендовать на медали в , – сказал форвард «Локомотива» в интервью So Foot.

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков