«Локомотив», Борис Ротенберг, Гильерме, Леонченко поздравили Семина с 75-летием: «Вы наша легенда»

«Локомотив» поздравил с 75-летним юбилеем.

«Дорогой Юрий Палыч!

От всей души поздравляем Вас с юбилеем! Мы безмерно ценим Вашу любовь к футболу и «Локомотиву», Вашу мощную энергию, которой Вы всех нас заряжали и продолжаете заряжать!

Вы наша легенда и навсегда вписали свое имя в победную историю «Локомотива». Мы очень рады, что часть этого пути мы прошли вместе с Вами.

Желаем Вам бодрости и здоровья, сил для новых побед, неизменного позитивного настроя и открытости ко всему новому! С днем рождения, с 75-летием!» – говорится в сообщении клуба.

Также бывшего тренера поздравили генеральный директор клуба Владимир Леонченко, главный тренер команды Заур Хапов и футболисты , , Антон Миранчук, и Борис Ротенберг. Видео поздравления можно посмотреть здесь.

Семин во главе железнодорожников трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз побеждал в Кубке России,, три раза завоевывал Суперкубок России. Еще один Кубок страны «Локомотив» выиграл в период работы Семина президентом клуба.

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