У Нагельсманна напряженные отношения с Салихамиджичем. «Бавария» обеспокоена ситуацией (Bild)

У главного тренера «Баварии» напряженные отношения со спортивным директором .

Об этом сообщает & со ссылкой на Bild.

Руководство мюнхенского клуба обеспокоено сложившейся ситуацией.

По данным источника, ряд руководителей «Баварии» считают, что это напоминает начало конфликта между Салихамиджичем и прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом, случившегося в прошлом сезоне.

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