У Нагельсманна напряженные отношения с Салихамиджичем. «Бавария» обеспокоена ситуацией (Bild)

У главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна напряженные отношения со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.
Об этом сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Руководство мюнхенского клуба обеспокоено сложившейся ситуацией.
По данным источника, ряд руководителей «Баварии» считают, что это напоминает начало конфликта между Салихамиджичем и прежним главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом, случившегося в прошлом сезоне.
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