Джейми Каррагер: «Мане никуда не денется – это мой любимый игрок, я не отпущу его в «Баварию». Ему придется иметь дело со мной!»

заявил, что не позволит уйти из .

«Мане – мой любимый игрок, когда я смотрю матчи «Ливерпуля» как болельщик. В этом игроке определенно что-то есть.

Садьо и Салах играют здесь уже пять лет – они ни разу не травмировались!

Они неделя за неделей выходят на поле, играют по 90 минут, улучшая каждый раз свою статистику. То, что они сделали для этого футбольного клуба, просто невероятно.

Я большой поклонник Мане.

Я могу заверить вас, что он никуда не денется, потому что я не отпущу его в «Баварию». Ему придется иметь дело со мной!» – сказал бывший защитник мерсисайдского клуба.

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