Вратарь «Алании» о Дзюбе и его видео: «Как будто никто этим не занимается. Ну, попал пацан, бывает, а в 2018-м он был богом для россиян. Что изменилось?»

Вратарь высказался о слитом видео .

– Почему игра ногами и роль вратаря при розыгрыше мяча в России не так важны, как в Европе?

– Потому что всем важен результат. Они все боятся. Чего ты боишься? Мне закинули за шиворот с «Волгарем», с Хабаровском дважды. Три ошибки за два сезона. А забили мы 30 голов с моего начала атаки. Вот и считайте.

Замечают только то, что вратарю забросили мяч за спину. Начинают хейтить. Но не видят, что после «Волгаря», от которого я пропустил с 70 метров, в следующем матче при 0:0 отбил пенальти, и мы выиграли. Но об этом никто не сказал, все тиражировали только тот гол мне за шиворот. Потому что всем нужно только плохое.

По истории с Дзюбой и его видео так же – как будто никто этим не занимается. Ну, попал пацан, бывает такое. А в 2018 году он был богом для россиян. Что изменилось?

– А как ты сам относишься к Дзюбе?

– Я лично с ним не знаком, мне ни горячо, ни холодно. Это его жизнь, пусть что хочет, то и делает.

И мне хочется, чтобы ко мне не лезли и не учили меня. Что хочу, то и делаю, не трогайте меня. И так же отношусь к другим – ни к кому не лезу и никого не трогаю, – сказал .

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