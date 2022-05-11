Колосков поздравил Семина с 75-летием: «Хороший игрок, потрясающий тренер и умный руководитель. Это не каждому дано»

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Почетный президент РФС поздравил экс-тренера и сборной России с 75-летием.

«От всей души поздравляю Юрия Павловича с юбилеем! Он ни капли не похож на 75-летнего человека. Он и по сей день полон энергии, полон юношеского задора. Сохранил свою бескомпромиссность, свой максимализм. В суждениях своих, в комментариях.

Что касается профессионализма, то Юрий Павлович до сих пор гармонично сочетает три разных качества. Он был очень хороший игрок, потрясающий, замечательный тренер и умный руководитель. Это не каждому дано. Я мало знаю людей, кто из хорошего футболиста становится и хорошим тренером, и хорошим руководителем. Юрию Павловичу это удалось.

Семин — типичный представитель советской школы футбола. Потому что его команды всегда были очень хорошо физически и тактически подготовлены. Хорошо мотивированы. И самое главное — играли в умный футбол. Эти качества он умел воспитывать в своих футболистах.

Отсюда и результаты — многочисленные победы в чемпионатах разных стран, в кубковых турнирах. На играх его клубов часто были полные стадионы. И это тоже заслуга Юрия Павловича — замечательного главного тренера, опытного психолога и мотиватора.

Самое значимое достижение — в свое время он сумел вывести «Локомотив» на самый высокий уровень. Стать чемпионом России.

Желаю Юрию Павловичу сохранить свой потенциал. Убежден, он еще может принести большую пользу всему российскому футболу. А для этого необходимо и ему самому, и РФС, и профессиональным нашим лигам найти такое предложение, которое бы его подвигло дальше продолжать свою работу.

Нашим молодым тренерам необходимо учиться у Семина беззаветной любви к футболу. Отдаваться полностью своей профессии. Не работать с командой от тренировки до тренировки, а трудиться с коллективом круглые сутки. 365 дней в году. Вот чего им желаю!» — сказал Колосков.

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