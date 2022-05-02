Колосков о гегемонии «Зенита»: «Остановить ее возможно, если Семин возглавит «Реал» или «Ман Сити»

Вячеслав Колосков рассказал, как Юрий Семин сможет прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ.
Сегодня бывший главный тренер «Локомотива» заявил, что остановить доминирование петербургской команды сможет только он.
«Юрий Палыч – серьезный человек, конечно. Слов своих на ветер не бросает, но если он только возглавит мадридский «Реал» или же «Манчестер Сити», то, да, это будет возможно, но никак иначе.
Сомневаюсь, что у него получится это сделать сейчас. Нынешнему «Зениту» очень тяжело противостоять.
Если вы хотите бросить им вызов, то в вашей команде должно быть единство сверху донизу, как это происходит в «Зените».
Отношусь к Семину с большим уважением, но не думаю, что это у него получится», – сказал почетный президент РФС.