Колосков о гегемонии «Зенита»: «Остановить ее возможно, если Семин возглавит «Реал» или «Ман Сити»

рассказал, как сможет прервать гегемонию в .

Сегодня бывший главный тренер заявил, что остановить доминирование петербургской команды сможет только он.

«Юрий Палыч – серьезный человек, конечно. Слов своих на ветер не бросает, но если он только возглавит мадридский или же , то, да, это будет возможно, но никак иначе.

Сомневаюсь, что у него получится это сделать сейчас. Нынешнему «Зениту» очень тяжело противостоять.

Если вы хотите бросить им вызов, то в вашей команде должно быть единство сверху донизу, как это происходит в «Зените».

Отношусь к Семину с большим уважением, но не думаю, что это у него получится», – сказал почетный президент .