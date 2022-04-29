Оздоев про «Локомотив»: «Гранд российского футбола, хоть у них идет перестройка. Семин – самая большая их потеря»

Теги Локомотив Зенит Юрий Семин премьер-лига Россия Магомед Оздоев Футбол

Магомед Оздоев считает уход Юрия Семина с поста главного тренера потерей для «Локомотива».

– В предыдущих сезонах главным соперником «Зенита» был «Локомотив». Сейчас он не участвует в чемпионской гонке. Станет ли от этого противостояние менее принципиальным?

– Нет. «Локомотив» – ​гранд российского футбола. Понятно, что сейчас у них идет перестройка, но они все равно остаются боевой единицей чемпионата. По мне, самая большая потеря «Локомотива» – ​Юрий Павлович Семин. Он давал стабильно высокий результат. Но и сейчас «Локомотив» – ​добротная команда, с которой интересно играть.

– В чем, на ваш взгляд, эффект Семина, его главная особенность?

– Порядочность, человечность. Он всегда борется за команду, поддерживает игроков, доверяет им, помогает стать лучше. Любой разговор с ним – ​это совет. Если ты правильно воспринимаешь его слова, добиваешься результата, – сказал хавбек «Зенита».

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