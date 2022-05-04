Быстров о «Локомотиве»: «Нет никакого стиля. Могут выиграть, забив 3-4 мяча, а потом 5 пропустить. Будь Семин во главе, такого бардака мы бы не видели»

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Владимир Быстров высказался о ситуации в «Локомотиве»

«С таким составом у «Локомотива» все не в порядке. Они могут у кого-то выиграть, забив 3-4 мяча, а потом пять пропустить. Никогда не был таким «Локомотив». Мы привыкли видеть их наверху таблицы с каким-то стилем игры, сейчас у них никакого стиля нет.

Естественно, если бы Семин был во главе «Локомотива», такого бардака мы бы не видели. Сейчас футболисты, которые играли при других тренерах, были бы намного солиднее и играли намного увереннее», – сказал бывший полузащитник «Зенита» в эфире «Матч Премьер». 

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