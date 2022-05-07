Тухель про 2:2 с «Вулверхэмптоном»: «Челси» порой играл так, будто уступает 0:2, а не ведет»

Главный тренер подвел итоги игры с (2:2) в .

«Мы хорошо начали оба тайма, действуя по схеме 3-5-2. Мы знали риски и знали, что нужно действовать дисциплинированно. По большей части в первом тайме так и было, лишь в отдельных ситуациях мы рисковали слишком сильно, из-за чего у наших ворот были опасные моменты.

В перерыве я напомнил футболистам, что нужно придерживаться плана. Мы вели 2:0 и снова начали слишком сильно рисковать. Мы словно приглашали соперника контратаковать и создавать хорошие моменты. И как только ты начинаешь так играть, то теряешь уверенность в себе и позволяешь сопернику понять, что не все потеряно.

Мы перестали создавать опасные ситуации, не могли отдать пас, совершали ошибки при дриблинге. Мы в какой-то момент начали играть так, будто проигрываем 0:2, а не ведем. Мы попытались изменить структуру игры, и я вот не уверен, что это было верное решение, надо будет пересмотреть матч.

Лукаку сыграл хорошо, но сейчас определенно не тот момент, когда надо обсуждать отдельных футболистов. Мы потеряли очки», – сказал Тухель.

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