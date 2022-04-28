«Алания» заключила предварительный договор с «Ахмат-Ареной» на случай выхода в РПЛ

В рассказали, что у клуба есть договор с «Ахмат-Ареной» на случай выхода в РПЛ.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев.

– Чтобы рассуждать на тему выхода в РПЛ, нам для начала надо попасть в четверку, конечно. Сейчас отставание от лидирующего квартета – три очка, но рассчитываем его ликвидировать.

– Чтобы потом вам вновь отказали в лицензировании, как в прошлом году?

– Надеемся, что на этот раз в РПЛ все же сделают исключение. Все-таки в лиге понимают, что сейчас футбольным клубам не так-то просто. В каких-то моментах можно пойти навстречу, чтобы мы могли проводить домашние матчи в Грозном. Даже подписали предварительный договор с «Ахмат-Ареной» по этому поводу.

На уровне разговоров мы слышали о возможных послаблениях, но официально пока никакой информации на этот счет не поступало. Думаю, руководители российского футбола ожидают, как завершится сезон. В конце концов, мы пока даже не в зоне стыков, - сказал Дзиваев.

Также он рассказал о возможных сроках окончания реконструкции стадиона во Владикавказе.

– Когда Владикавказ сможет принимать матчи на обновленном стадионе?

– Называют 2023 год. Этот вопрос не зависит от нашего частного клуба – стадион республиканский. Но сейчас мы видим, что темпы реконструкции возросли, недавно появлялась официальная информация о выделении миллиарда рублей на эти цели, так что с надеждой смотрим на скорое возвращение домой, – сообщил глава пресс-службы клуба.

Сейчас «Алания» занимает 6-е место в таблице , на 3 очка отставая от 4-й строчки, которая дает право на участие в стыковых матчах.

Ждете «Аланию» в РПЛ? Регламент против: у клуба нет стадиона, играть дальше в Грозном не получится