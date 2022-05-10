Гогниев разозлился, что автобус «Динамо» первым вошел в поворот у арены, и отказался от интервью. Игроки «Алании» дошли пешком

Теги Спартак Гогниев премьер-лига Россия БЕТСИТИ Кубок России Олимп-ФНЛ Динамо Москва Константин Генич Алания Владикавказ Матч ТВ Футбол

Игроки «Алании» пешком дошли до стадиона «Динамо» перед полуфиналом БЕТСИТИ Кубка России. 

«Алания» следом за «Динамо» приехала на стадион, но так получилось, что первым в поворот вошел автобус московского клуба. Это очень сильно разозлило Спартака Гогниева (главного тренера «Алании»). Он был настолько взбешен, что отказался давать флеш-интервью.

Чтобы войти в поворот, автобус должен был сдать назад. А у футболистов и клубов есть примета, что если автобус сдает назад, могут быть проблемы. Поэтому «Алания» вышла из автобуса и не приехала на стадион», – сказал комментатор «Матч ТВ» Константин Генич

Угадайте команду из Лиги чемпионов по ее перелетам на матчи. Игра для внимательных болельщиков

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные