Гогниев разозлился, что автобус «Динамо» первым вошел в поворот у арены, и отказался от интервью. Игроки «Алании» дошли пешком

Игроки «Алании» пешком дошли до стадиона перед полуфиналом БЕТСИТИ Кубка России.

«Алания» следом за «Динамо» приехала на стадион, но так получилось, что первым в поворот вошел автобус московского клуба. Это очень сильно разозлило (главного тренера ). Он был настолько взбешен, что отказался давать флеш-интервью.

Чтобы войти в поворот, автобус должен был сдать назад. А у футболистов и клубов есть примета, что если автобус сдает назад, могут быть проблемы. Поэтому «Алания» вышла из автобуса и не приехала на стадион», – сказал комментатор .

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