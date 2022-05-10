Чеферин о новом формате еврокубков: «УЕФА продемонстрировал, что мы полностью привержены уважению фундаментальных ценностей спорта»

Президент УЕФА высказался о новом формате проведения еврокубков.

«УЕФА сегодня четко продемонстрировал, что мы полностью привержены уважению фундаментальных ценностей спорта и защите ключевого принципа открытых соревнований с квалификацией, основанной на спортивных заслугах, в полном соответствии с ценностями и основанной на солидарности европейской спортивной моделью.

Сегодняшние решения подводят итог обширного процесса консультаций, в ходе которого мы выслушали идеи болельщиков, игроков, тренеров, национальных ассоциаций, клубов и лиг, чтобы принять лишь некоторые из них, с целью найти наилучшее решение для развития и успеха европейского футбола, как на внутреннем уровне, так и на международной клубной арене.

Мы убеждены, что выбранный формат обеспечивает правильный баланс и что он улучшит конкурентный баланс и принесет солидные доходы, которые могут быть распределены между клубами, лигами и массовым футболом по всему нашему континенту, вместе с тем повышая привлекательность и популярность наших клубных соревнований.

Я очень рад, что это было единогласное решение Исполнительного комитета УЕФА, при этом Европейская клубная ассоциация, европейские лиги и национальные ассоциации согласились с внесенным предложением. Еще одно доказательство того, что европейский футбол более сплочен, чем когда-либо.

Таким образом, квалификация останется основанной исключительно на спортивных результатах, и мечта об участии останется у всех клубов», – сказал .

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