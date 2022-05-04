Гендиректор «Зенита»: «В РПЛ тяжело забивать, многие играют от обороны. Когда в защите 9-10 человек, трудно показать красивый футбол»

Александр Медведев объяснил, почему в РПЛ сложно забивать и играть красиво.
– Как вы смотрите на будущее российского футбола?
– Несмотря на очень непростое время, мы видим, что люди ходят на футбол, люди смотрят футбол на экранах своих телевизоров, гаджетов.
Хотя наш чемпионат часто поругивают, специалисты отмечают его особенности: он непростой, здесь тяжело забивать голы, потому что многие клубы играют в оборонительный футбол. И, когда в обороне играют девять, а то и десять футболистов, конечно, очень трудно показать красивый футбол.
– Все упирается в финансовые возможности клубов?
– К счастью, есть клубы, которые вне зависимости от ситуации делают ставку на современный интенсивный атакующий футбол.
Мы видели примеры не только в РПЛ, когда «Краснодар» и «Ахмат» играют не от обороны, а в открытый атакующий футбол. «Алания» показала, что она может показывать современный футбол, играя против «Зенита» в Кубке России.
Поэтому я думаю, что наш футбол, несмотря на все проблемы и сложности, будет развиваться и привлекать и мальчишек, и девчонок в футбольные секции, и зрителей на стадионы. Нас ждут очень красивые, если говорить на театральном языке, спектакли на футбольных полях, – отметил генеральный директор «Зенита».