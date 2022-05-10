«Попросил игроков спустить шорты. Я подозревал, что за деревьями прячутся фотографы и пытаются узнать нашу тактику». Липпи о тренировке перед полуфиналом ЧМ-2006

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Марчелло Липпи рассказал о забавном случае, который произошел во время ЧМ-2006

«Утром перед полуфинальным матчем с Германией мы тренировались недалеко от Дортмунда, и я увидел вспышки света, исходящие от близлежащих деревьев. Я подозревал, что какие-то фотографы прячутся и пытаются получить какую-то инсайдерскую информацию о нашей тактике.

Итак, я рассказал об этом своим игрокам, попросил их всех встать спиной к деревьям и по моей команде наклониться и спустить шорты. 

Они сделали это, и мы все рассмеялись. Тот факт, что ни одна фотография не была опубликована, говорит о том, что фотографа не было, но, по крайней мере, мы повеселились, что является неотъемлемым элементом команды-победителя. Одного технического качества недостаточно, если в команде нет гармонии», – сказал бывший главный тренер сборной Италии. 

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