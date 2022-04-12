Липпи об итальянском футболе: «Игроков вроде Тотти, Дель Пьеро и Монтеллы больше нет. Когда я был тренером, 65% игроков Серии А были итальянцами, а сейчас – 30-35%»

высказался об итальянском футболе.

«Я бы не стал говорить о кризисе в итальянском футболе. Это просто такой период.

Уровень команд в Лиге чемпионов достаточно высок, но сборная – это совсем другая история. Если вы не можете победить Северную Македонию, то стакан наверняка наполовину пуст.

Мы чемпионы Европы, и эта группа игроков долгое время оставалась непобедимой. Нужно помнить, что 65% футболистов Серии А были итальянцами, когда я был тренером. Сейчас только 30-35%. Таких игроков, как Тотти, Дель Пьеро или , больше нет.

проделал отличную работу, за исключением игры с Македонией. Если и есть кто-то, кто знает итальянский футбол, так это он. Я думаю, это правильно, что он остался во главе сборной. Теперь мы должны двигаться дальше», – сказал бывший главный тренер «Ювентуса» и сборной Италии.